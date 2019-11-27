شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السعودى يدشن إطلاق البوابة الإلكترونية للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن النائب العام فى المملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الإطلاق الرسمى لبوابة النيابة العامة الإلكترونية التى تُعد قفزة كبيرة فى منظومة الخدمات الإلكترونية من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطنى 2020 حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتمنى أن تحقق البوابة الإلكترونية رؤية وتطلعات القيادة السعودية، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين، وقال فى تصريح بهذه المناسبة: "إن البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز فى خدماتها من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقى بمرفقها، حتى يؤدى رسالته السامية فى المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق و ترد المظالم.

Advertisements

وأشار إلى أن هذا التطور فى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها فى مواكبة العصر، ويرتقى بخدماتها المقدمة، ويسهم فى تسهيل الأعمال التى تخدم الوطن والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء فى هذه البلاد المباركة، لتأتى موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020.

وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض مرئى قدمه المهندس سامى العصيمى مدير عام تقنية المعلومات فى النيابة العامة، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره لمعالى النائب العام على ما تجده النيابة من دعم غير محدود من لدن معاليه، معبرا عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة فى ثوبها الجديد، اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح العصيمى أن هذه البوابة ستغطى كافة احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.