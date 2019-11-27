شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر تفضح ممارسات تميم وعضويته الفعالة بالنادى الدولى للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقيقة لتفضح ممارسات تميم بن حمد أمير الإرهاب، الإجرامية، الداعمة والمتحالفة والمشتركة فى معظم العمليات الإرهابية المتطرفة التى طالت حدود المملكة العربية السعودية، ومصالحها وحلفائها فى الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هناك معلومات استخباراتية وردت خلال الفترة الأخيرة أثبتت تورط قطر فى منطقة الفجيرة والتى نفذتها ميليشيات الحوثى على ناقلات النفط السعودية بتخطيط من الحرس الثورى الإيرانى، وتوطئ من الدوحة التى كانت على علم مسبق بموعد الهجمات ولم تقم بإبلاغ واشنطن وحلفائها الغربيين.

وأكد التقرير أن صمت الدوحة وتسترها على موعد تنفيذ العمليات الإرهابية، والارتماء تحت اقدام اعداء الدول العربية، يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك عضويتها الفاعلة فى النادى الدولى للإرهابيين فى الشرق الأوسط، ويظهر مدى العداوة الذى يكنه النظام القطرى للدول العربية.