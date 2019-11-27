شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى وولى العهد السعودى يترأسان الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق السعودى ــ الإماراتى، الذى استضافته العاصمة أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الثاني للمجلس يأتي في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.