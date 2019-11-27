شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئات الاقتصادية فى لبنان تعلق دعوتها للإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت الهيئات الاقتصادية فى لبنان إضرابا عاما كان من المقرر أن يبدأ غدا الخميس لمدة ثلاثة أيام. كانت الهيئة التى تضم أغلب الصناع والمصرفيين فى القطاع الخاص قد دعت إلى الإضراب يوم الاثنين لكنها قالت إنها قررت إعادة النظر فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة واحتياج الموظفين للحصول على رواتبهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئات الاقتصادية فى لبنان تعلق دعوتها للإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.