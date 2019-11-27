شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمر ملكى بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكى وما تضمنه من ترقيات يأتى فى إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخى لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفى .
وحث منسوبى النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده ويوفقهما لكل خير.
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