شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية إلى عدة مناطق جنوب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، استهداف مقاتلات السلاح الجو لمسلحي الوفاق بعدة غارات على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي. وأشارت شعبة الإعلام الحربي فى بيان صحفي لها، الاربعاء، إلى أن القيادة العامة للجيش أمرت بإرسال تعزيزات إلى عدة مواقع جنوب ليبيا، مؤكدة أن القيادة العامة ستكون سداً منيعاً لردع ورد كل من تُسوّل له نفسه نهب قوت ومُقدّرات الليبيين.

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