شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والفلبين تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى خالد عبدالله بالهول ، اليوم الأربعاء ، مع نائب وزير الخارجية ووكيل وزارة لشؤون العمال العاملين بالخارج في وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوى اريولا ، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً لمكافحة الإتجار بالبشر وسبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون المشترك مع الفلبين في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات.