شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يضيئون سماء موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتألّق عدد من نجوم ونجمات الفن فى حفلات غنائية بموسم الرياض السعودية المقام فى 12 منطقة بالعاصمة السعودية ويشتمل على 100 فاعلية، ومن ضمن الفنانين الذين يقيمون حفلات خلال هذا الموسم الفنانة أنغام، والفنان محمد حماقي، فى 5 ديسمبر المقبل.

كما يشدو فى سماء الرياض كل من عبادي الجوهر، ووعد، وراشد الفارس، الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، فى حفل غنائى على مسرح البحيرى، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذى يرعاه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل شيخ.

ومن المقرر أن يقدم عبادى عددا من أغانيه المميزة ومنها: "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

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يذكر أن موسم الرياض أحد المواسم السعودية الـ11 يضم عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك، ومن المتوقع حضور 20 مليون زائر للفعاليات.

وتقام فعاليات موسم الرياض في كل من الحي الدبلوماسى، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.