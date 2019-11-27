الارشيف / اخبار الخليج

نجوم الفن يضيئون سماء موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يضيئون سماء موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتألّق عدد من نجوم ونجمات الفن فى حفلات غنائية بموسم الرياض المقام فى 12 منطقة بالعاصمة السعودية ويشتمل على 100 فاعلية، ومن ضمن الفنانين الذين يقيمون حفلات خلال هذا الموسم الفنانة أنغام، والفنان محمد حماقي، فى 5 ديسمبر المقبل.

كما يشدو فى سماء الرياض كل من عبادي الجوهر، ووعد، وراشد الفارس، الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، فى حفل غنائى على مسرح البحيرى، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذى يرعاه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل شيخ.

ومن المقرر أن يقدم عبادى عددا من أغانيه المميزة ومنها: "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

Advertisements

يذكر أن موسم الرياض أحد المواسم السعودية الـ11 يضم عدداً من الفعاليات والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك، ومن المتوقع حضور 20 مليون زائر للفعاليات.

وتقام فعاليات موسم الرياض في كل من الحي الدبلوماسى، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يضيئون سماء موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا