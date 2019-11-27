رئيس الأركان الأمريكي يدين "قتل" و"خطف" المتظاهرين العراقيين

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أدان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، الأربعاء، "قتل" و"خطف" المتظاهرين العراقيين، و"تهديد" حرية التعبير، فيما أكد استمرار التعاون والشراكة مع العراق.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها ميلي، الثلاثاء والأربعاء، للعاصمة العراقية بغداد، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والبيئة الأمنية الحالية بالبلد الأخير وفي الشرق الأوسط.

وقالت سفارة واشنطن في بغداد، في بيان، إن ميلي "التقى الرئيس وزير الدفاع نجاح الشمري ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي".

وسلط ميلي "الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات والتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيراً إلى "أهمية العلاقات الثنائية والهدف المشترك المتمثل برؤية عراق موحد وديمقراطي ومزدهر".

وندد بـ"قتل وخطف المتظاهرين والناشطين، والتهديدات لحرية التعبير، ودائرة العنف"، مجددًا "دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في دفاعه عن عراق حر".

وخلال لقائه برئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أكد ميلي استمرار التعاون والشراكة مع العراق.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "الغانمي استقبل ميلي والسفير الأمريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري".

وأشار الغانمي، بحسب البيان، إلى أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة قوية ومتينة، ولقاءتنا مستمرة مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق، للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى من فلول داعش الإرهابي".

وتابع: "بالإضافة إلى دعم المجال الأهم ألا وهو التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية وفق خطة وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش (بعيدة المدى)، من أجل إعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجيش العراقي وصنوفه بالتعاون مع قوات التحالف" الدولي للقضاء على "داعش".

من جانبه، عبر الجنرال ميلي عن "سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على استمرار التعاون والشراكة بين الجانبين"، مشيداً بـ "الدور البطولي للقوات المسلحة العراقية التي تصدت للإرهاب، واستطاعت دحره وطرده من العراق".

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