تونس.. 8 كتل نيابية تقدم طلبات تشكيل لرئاسة البرلمان

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

أودع ممثلو 8 كتل نيابية بالبرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، مطالب رسمية لدى رئاسة المؤسسة التشريعية، لتشكيل كتل نيابية بشكل رسمي وقانوني.

والكتل التي أودعت مطالبها لدى رئاسة البرلمان هي؛ "حركة النهضة" (54 مقعدا)، و"الكتلة الديمقراطية" (41 مقعدا)، و"قلب تونس" (38 مقعدا)، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحرّ" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا)، و"المستقبل" (9 مقاعد).

وأعلن النائب عن كتلة النهضة (إسلامية) نور الدين البحيري، "انضمام نائبين جديدين لكتلة الحركة، ليرتفع بذلك عدد نوابها من 52 إلى 54 نائبا".

وقال البحيري، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إن "نواب حركة النهضة قاموا اليوم بإيداع طلب تكوين (تشكيل) كتلة برلمانية تحمل اسم حركة النهضة دون الكشف عن رئيسها".

والنائبان اللذان انضما لكتلة النهضة هما أحمد بالقاسم وشكري عمارة (مستقلاّن)، لتكون كتلة الحركة الأولى من حيث ترتيب الكتل داخل البرلمان.

وفازت النهضة بالمركز الأوّل في الانتخابات التشريعية التي جرت، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحصولها على 52 مقعدا.

أما الكتلة الثانية، فهي "الكتلة الديمقراطية" التي أودع ممثلوها، اليوم، رسميا طلبا لرئاسة البرلمان.

وتضمّ الكتلة الديمقراطية، 22 نائبا عن التيار الديمقراطي (وسطي اجتماعي)، و15 نائبا عن حركة الشعب (قومي عروبي)، و4 نواب غير منتمين إلى كتل، وهم كل من المنجي الرحوي وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وشكري الذويبي.

من جهة أخرى، أعلن النائب عن حزب "قلب تونس" (الكتلة الثالثة) حاتم المليكي، "إيداع نواب الحزب لمطلب تكوين كتلة برلمانية تضم 38 نائبا".

وأكّد المليكي، في تصريحات إعلامية، بمقر البرلمان، "اختياره لرئاسة الكتلة"، موضحا أن كتلته "ستعمل مع كل الكتل دون أي انحياز لأطراف دون أخرى".

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كما أودع ائتلاف الكرامة (ثوري) طلبا بتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم ائتلاف الكرامة.

وقال النائب عن الائتلاف (الكتلة الرابعة) سيف الدين مخلوف، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إنه "سيتولى رئاسة الكتلة ونائب رئيس سيكون زياد الهاشمي".

وأوضح مخلوف أن "ائتلاف الكرامة سيعمل في البرلمان مع كل الكتل التي تخدم مصلحة البلاد، بعيدا عن المصالح الحزبية".

من جانبه، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، في تصريحات إعلامية، إنه "أودع تصريحا بتكوين كتلة تضم 15 نائبا ممثلين عن 4 أحزاب (مشروع تونس، نداء تونس، البديل، آفاق تونس)".

وأكد الناصفي "وجود تقارب كبير بين كتلته وكتلة قلب تونس".

وكشف الناصفي أن "الكتلة لم تتخذ قرارها بعد بشأن دعمها الحكومة أو الانضمام للمعارضة إلى حين انتهاء مشاورات تكوين الحكومة والتصويت عليها".

ويعقد البرلمان، بعد غد الجمعة، جلسة عامة سيتم خلالها الإعلان عن التركيبة الكاملة والرسمية للكتل النيابية الجديدة.



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