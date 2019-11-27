تونس.. نمو السياحة الوافدة 14 بالمئة حتى نوفمبر

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية لوزارة السياحة التونسية، الأربعاء، نمو السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد بنسبة 14 بالمئة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوردت إحصاءات الوزارة أن السياحة الأجنبية الوافدة بلغت منذ مطلع العام الجاري حتى 20 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، 8.3 ملايين سائح.

وصعدت مداخيل السياحة في الفترة نفسها بنسبة 38.3 بالمئة، إلى 5 مليارات دينار تونسي (1.7 مليار دولار).

وتجاوز عدد السياح القادمين من المغرب العربي (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)، نصف الوافدين على الوجهة التونسية، إلى 4.1 ملايين سائح، بزيادة 16.4 بالمئة على أساس سنوي.

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وشكلت نسبة السياحة الأوروبية الوافدة حوالي الثلث، بـ2.6 مليون سائح، بارتفاع 16.2 بالمئة.

وبلغ عدد ليالي المبيت المسجلة خلال الفترة نفسها 27.8 مليون ليلة مسجلة تطورا بنسبة 11.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتطلع وزارة السياحة في تونس إلى استقبال 9 ملايين سائح خلال كامل 2019.

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