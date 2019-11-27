الدفاع التركية: أعمال البحث والتمشيط مستمرة شمالي سوريا

أنقرة/ فرات طاش ديمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استمرار أعمال البحث والتمشيط في المناطق المحررة من الإرهابيين، شمالي سوريا، في إطارعملية "نبع السلام".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الأطفال السوريين يلعبون الآن بكل حرية في منطقة العملية، بعد أن كان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يجبرهم على حمل السلاح".

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وأردف البيان، أن أعمال البحث والتمشيط عن الألغام والعبوات الناسفة، مستمرة في المناطق المحررة، التي يقضي فيها الناس حوائجهم اليومية بشكل طبيعي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.