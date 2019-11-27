"الدفاع" التونسية: توقيف 11 مهاجر ماليًا على الحدود الليبية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، أن الجيش أوقف 11 مهاجر من مالي كانوا ينوون دخول البلاد بطريقة غير نظامية.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر موقعها الالكتروني، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقال البيان، إن "التشكيلات العسكرية العاملة ببن قردان (بلدة جنوب شرق تونس على الحدود مع ليبيا) أوقفت، الثلاثاء، 11 شخصا دون وثائق هوية من جنسية مالية، على مستوى منطقة ظهرة الخص".

Advertisements

وأضاف أن الماليين "كانوا بصدد اجتياز الحدود من ليبيا في اتجاه تونس بطريقة غير نظامية، وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بـ(منطقة) الشوشة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".

وكثيرا ما تعلن الوحدات العسكرية والأمنية التونسية العاملة في المنطقة الحدودية مع ليبيا، توقيف مهاجرين غير نظاميين أفارقة بصدد التسلل عبر الحدود.

ومنذ 2015، أقامت السلطات التونسية خندقا على طول 220 على الحدود الجنوبية مع ليبيا، لمنع تسلل الإرهابيين والمهربين إلى أراضيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.