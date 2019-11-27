الكرملين: لا وجود لشركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا‎

مصطفى كامل/ الخليج 365

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، اتهامات أمريكية بوجود شركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، "اتهامات الخارجية الأمريكية لروسيا بزعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات عسكرية خاصة هناك، أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة"، حسب موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف، "كما ترون، تتوالى تحذيرات من أن شركات عسكرية ما تعمل في جميع أنحاء العالم، وتكاد تحسم مصائر بلدان مختلفة أو تزعزع الاستقرار فيها".

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وتابع: "وتزعم هذه التصريحات (الأمريكية) أن بعض الشركات العسكرية تزعزع الاستقرار في ليبيا. هنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلا في الحديث عن زعزعة استقرار ليبيا بعد أن دمروا هذه الدولة عمليا عبر ممارساتهم المخالفة للقانون الدولي".

وشدد بيسكوف، على أن "كل ذلك مجرد تضليل وأخبار زائفة، وندعو لاعتبارها كذلك".

وفي الفترة الأخيرة، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، في أكثر من مناسبة، روسيا بالتدخل في ليبيا ضد إرادة شعبها.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.