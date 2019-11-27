عمان تتعادل سلبياً مع البحرين بخليجي 24

صحيفة الخليج الالكترونية

خيم التعادل السلبي على المباراة بين المنتخبين العماني والبحريني لكرة القدم اليوم الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) .

واستهل المنتخب العماني حملة الدفاع عن لقبه بإحراز نقطة واحدة كما حصل المنتخب البحريني على نقطة واحدة ليقتسم الفريقان صدارة المجموعة انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي السعودية والكويت اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط المستوى من الفريقين لا يرقى لمستواهما المعهود.

وفي الشوط الثاني ، تحسن الأداء نسبيا لكن ظلت الخطورة الحقيقية غائبة على المرميين معظم الوقت، ولم تظهر إلا في الربع ساعة الأخير من المباراة دون جدوى ليستمر التعادل السلبي الذي بدا معبرا عن مستوى الأداء في معظم أحداث المباراة.