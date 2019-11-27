- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ترحيباً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، رسم سرب من الطائرات الإماراتية عدة تشكيلات في الفضاء فوق قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، مستخدمة لوني العلم السعودي، الأخضر والأبيض.
وتمثل تشكيلات الطائرات الإماراتية جزء من الاستقبال والحفاوة الرسمية لولي العهد.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، وتقدم مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سرب من الطائرات الإماراتية يرحب بولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.