جامعة الجوف تنفي تعرض طالبة للطعن

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت جامعة الجوف صحة الأنباء التي يتم تداولها حول تعرض إحدى الطالبات للطعن في مجمع كلية البنات في سكاكا.

وأوضحت الجامعة، أن ما حدث هو إصابة طالبة بنوبة من التشنجات، تسببت في سقوطها وتم نقلها إلى المستشفى.

وبينت أن مسؤولي الجامعة وعلى رأسهم مديرها تابع حالة الطالبة مع مدير عام الشؤون الصحية حتى الاطمئنان على خروجها من المستشفى.