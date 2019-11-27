دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy S11 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة لأعلى إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S11 الذي ينطلق العام المقبل بعنوان Galaxy S11 Plus.

نشرت خلال الفترة الماضية أول الصور المسربة التي إستعرضت التصميم المتوقع لكلاً من هاتفي Galaxy S11 و Galaxy S11e، واليوم تكشف تسريبات مصورة جديدة عن التصميم المتوقع لهاتف Galaxy S11 Plus، الذي يأتي بتصميم بارز لوحدة الكاميرة الخلفية.

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لا يختلف تصميم هاتف Galaxy S11 Plus عن هاتفي Galaxy S11 و Galaxy S11e،حيث تتفق الملامح الرئيسية للإصدارات الثلاثة مع تصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة، كما يأتي هاتف Galaxy S11 Plus بتصميم منحني في حواف الشاشة.

كما يأتي الهاتف بسماعات الأذن المميزة بالتصميم العريض والتي تعمل أيضاً كمبرات صوتية، أيضاً يأتي زر التشغيل إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن، بينما يأتي منفذ USB C في الجزء السفلي من الهاتف.

وتأتي وحدة الكاميرة في هاتف Galaxy S11 Plus بتصميم بارز بشكل أكبر مقارنة بهاتفي Galaxy S11 و Galaxy S11e، كما يأتي الهاتف بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية، مع اثنان من المستشعرات صغيرة الحجم، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع دعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Galaxy S11 Plus يأتي بحجم 6.9 إنش في الشاشة، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة، كما تأتي بعض نماذج الهاتف بمعالج Exynos 9830 من سامسونج مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy S11 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.