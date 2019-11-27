محتجون عراقيون يغلقون الطرق فى تصعيد للضغوط من أجل الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المحتجون العديد من الطرق في جنوب العراق بالإطارات المشتعلة واشتبكوا مع الشرطة في بغداد اليوم الأربعاء، بهدف استغلال الاضطرابات الاقتصادية كأداة ضغط للإطاحة بالحكومة واقتلاع جذور الفساد المستشري على مستوى المسؤولين.
وفي البصرة، عاصمة النفط بجنوب العراق، قال شاهد من رويترز إن المتظاهرين منعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى العمل بإقامة حواجز من الخرسانة تم طلاؤها لتصبح مثل نعوش أقاربهم الذين قتلوا خلال الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.
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