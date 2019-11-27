شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودى احتفاءً بزيارة محمد بن سلمان للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة، اليوم الأربعاء، بلون العلم السعودى، احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والتى بدأت اليوم واستقبله محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

وكان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الإمارات في زيارة رسمية.



برج خليفة

وذكر الديوان الملكى السعودى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولى العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقى خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودى فى الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى.