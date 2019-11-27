شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نساء سعوديات عملن فى البناء والتشييد.. شاهد كيف استقبلهن أمير تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 شقيقات سعوديات خضن تجربة العمل في مجال البناء والتشييد منذ 3 سنوات بـ المملكة العربية السعودية، ونفذن أكثر من 10 مشاريع، بينها أكبر شلال مائي وشاليهات في مدينة تبوك.

وبحسب وسائل اعلام سعودية وثق مقطع فيديو لحظة استقبال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لـ الشابة مريم وشقيقتيها ” ربى ومها الشمراني ” ، اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات، وذلك في مكتبه بالإمارة.

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وقال الأمير:” أنتن وما تقمن به هو أمر غير مستغرب فأنتن في السعودية، والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ” .

وأوضح أمير تبوك:“أن هذه الفرص تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة”.وأضاف:” الطريق أمامكن مفتوح، ومنكن العمل والجد والإتقان ” .