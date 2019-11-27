شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يبحثان التعاون فى مجال التدريب والتسليح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، التعاون المشترك في مجال التدريب والتسليح وبناء القدرات.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء -، أن الشمري التقى ميلي والوفد المرافق له حيث استعرضا الأوضاع في العراق والمنطقة وبحثا سبل تمتين العلاقات العسكرية بمختلف المجالات والتعاون المشترك في مجال التدريب والتسليح وبناء القدرات.