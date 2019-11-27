قصر الوطن بأبو ظبى يتزين بألوان العلم السعودى احتفاءً بزيارة ولى العهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين قصر الوطن، فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، بلون العلم السعودى، وتزين بأنوار باللون الأخضر، احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، للإمارات، والتى بدأت اليوم الأربعاء.

ونشر تلفزيون دبى، فيديو عبر تويتر، يكشف تزين القصر باللون الأخضر، فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، احتفاءا بزيارة ولى العهد السعودى.

كان الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الإمارات في زيارة رسمية.

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وذكر الديوان الملكى السعودى -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولي العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.



القصر يتزين بلون العلم السعودى



قصر الوطن بأبوظبى