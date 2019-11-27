أجواء باردة الأربعاء وفرصة لزخات من الأمطار في الأردن.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يُتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار الأربعاء، لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس مائلاً للبرودة عموماً، بينما يكون معتدلاً في باقي المناطق. ويُتوقع أن تظهر السُحب على ارتفاعات مختلفة في أجزاء من المناطق الجنوبية قد تشمل مدينة العقبة، وبعض مناطق البادية الشرقية مع فرصة لزخات أمطار قد تكون رعدية في تلك المناطق وخاصة آخر النهار. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط احياناً وتعمل على إثارة الأتربة في مناطق البادية. اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية والانزلاقات الأربعاء مع ساعات الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ويُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من شمال المملكة مع ساعات الليل الأولى.

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