دبي - بواسطة محمد فارس وصول جهاز آيسر بريداتور هيليوس 700 "Predator Helios 700" إلى الإمارات © Tech World قدمت بواسطة

آيسر تطرح جهاز بريداتور هيليوس 700 “Predator Helios 700” في الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت شركة آيسر عن طرح أحدث أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب بريداتور هيليوس 700 “Predator Helios 700” في سوق الإمارات.

ويُعد الجهاز الجديد من أحدث الأجهزة المخصصة للألعاب مع تصميم ومزايا عالية، حيث يعمل بنظام ويندوز 10، ويحمل لوحة مفاتيح “HyperDrift” التي تتميز بخاصية الانزلاق للأمام، مما يسمح بزيادة تدفق الهواء مباشرة عبر الجزء العلوي من الحاسوب ويتيح للاعبين التمتع بأقصى قدر من كفاءة المكونات القوية.

كما يتميز الجهاز بإحتوائه على معالجات إنتل الجديدة من الجيل التاسع Core i9 وذاكرة رام من نوع DDR4 سعة 32 جيجابايت.

وتعقيبًا على هذا الإطلاق، قال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرنا أن نعلن عن طرح جهاز بريداتور هيليوس 700 في الإمارات العربية المتحدة. ففي هذا البلد الذي يشهد ازدهارًا في قطاع الأجهزة المخصصة للألعاب، سيضيف بريداتور هيليوس 700 بُعدًا جديدًا لمجموعة حواسيب “هيليوس” المخصصة للألعاب والتي تتميز بقوة الأداء وأسعارتوفيرية. كما يُدعم الجهاز بتقنيات مستقبلية مبتكرة، تشمل معالج إنتل كور الجديد من الجيل التاسع، ومعالج الرسومات NVIDIA GeForce RTX 2080، لضمان قوة تحمل الجهاز حتى في جلسات اللعب الأطول”.

تصميم مميز وأداء قوي يجلبه بريداتور هيليوس 700 “Predator Helios 700”

يحوي الجهاز معالج إنتل Core i9 الجيل التاسع، ومعالج رسومات نفيديا GeForce RTX 2080، بالإضافة لذاكرة DDR4 سعة 32 جيجابايت.

كما يتمتع بنظام Killer DoubleShot Pro مع برنامجي الاتصال الشبكي Killer Wi-Fi 6 AX 1650 and E3000، واللذين يوفران ما يصل إلى أربعة أضعاف سعة الشبكة في الأماكن التي تزداد فيها كثافة المستخدمين مقارنةً بالجيل السابق من شبكات AC اللاسلكية. حيث تساعد كل هذه التقنيات في تعزيز قدرات الجهاز لخوض تجربة ألعاب مميزة.

ويضيف شاشة 17 بوصة تتمتع بتردد 144 هرتز، وبخاصية التبديل بين اللوحات، وزمن استجابة 3 دقائق، بالإضافة لتقنية NVIDIA G-SYNC.

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كما يأتي جهاز بريداتور هيليوس 700 مع خمس مكبرات صوت ومضخم للصوت، لتوفير تجربة لعب فريدة من نوعها للمستخدمين.

لوحة مفاتيح “HyperDrift”

تعتبر لوحة المفاتيح من أهم عوامل اختيار أجهزة الألعاب، ولذلك قدمت آيسر لوحة المفاتيح “HyperDrift” بجهازها الجديد لتحسين تجربة اللعب.

حيث تُعد لوحة المفاتيح جزءًا من النظام الحراري لجهاز الحاسوب الذي يتكون من مروحتي آيسر المصممتين بتقنية AeroBlade 3D من الجيل الرابع، وخمسة أنابيب حرارية نحاسية، وغرفة للبخار، وتقنية Acer CoolBoost. وبمجرد تحريك لوحة المفاتيح للأمام، تنكشف فتحتان هوائيتان إضافيتان أعلى لوحة المفاتيح وأسفل الشاشة، مما يسمح بزيادة الهواء المتدفق إلى الأجزاء المولِّدة للحرارة لتبريد الجهاز بأفضل شكل ممكن.

أسعار الجهاز والتوفر

يصل جهاز بريداتور هيليوس 700 إلى السوق الإماراتي لدى متاجر جمبو وشرف دي جي بأسعار تبدأ من 16٫000 درهم إماراتي.

يُرجى الملاحظة بأن مواصفات جهاز بريداتور هيليوس 700 وأسعاره وتوفره تختلف بين منطقة وأخرى.

ولمعرفة توفر المنتج ومواصفاته وأسعاره في أسواق محددة، يمكن التواصل مع وكلاء آيسر حول العالم عبر الموقع www.acer.com.

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