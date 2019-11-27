شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد مرحبا بزيارة محمد بن سلمان للإمارات: ضيفا كريما بين أهله (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، خلال زيارته للإمارات والتى تبدأ اليوم، وقال :"يحل ضيفا كريما بين أهله".

ونشر الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه بتويتر، صور من استقباله لولى العهد السعودى، وعلق عليها: "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله".



بن زايد وبن سلمان



محمد بن زايد

ووصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أبو ظبي في بداية زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة.

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كان الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وذكر الديوان الملكى السعودى -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولي العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.



محمد بن زايد ومحمد بن سلمان