شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات وسط العاصمة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات وسط العاصمة العراقية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية فى وقت سابق قيام المتظاهرين بقطع طرق رئيسية فى البصرة والناصرية. وأضافت أن محتجين قطعوا عدة جسور وطرق فى النجف وذى قار، وقامت شرطة ذى قار بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة لمتابعة الأوضاع الميدانية. وكان محافظ المثنى في العراق أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية ومدارس المحافظة يومي الأربعاء والخميس، لمنع الاعتداء على مؤسسات الدولة وللحفاظ على السلم الأهلي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات وسط العاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.