شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يؤكد تضامن بلاده تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تآزر بلاده مع تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق فى تقرير المصير، وكذلك مساندتها المساعى الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية، اليوم الاربعاء، أن ذلك جاء خلال رسالة التضامن التي وجهها إلى السفير شيخ نيانج، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، وهي الرسالة التي تم الإعلان عنها ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة اليوم في مقر المنظمة الدولية بنيويورك ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.

Advertisements



وأشار خليفة عبر رسالته إلى المرحلة الحساسة غير مسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشددا في هذا الصدد على المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة لإنها معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وإنهاء احتلالها.



وشدد على أن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق من دون تحقيق حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأوضح خليفة أن بلاده وفي إطار مسؤوليتها المشتركة مع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية كافة التي تسببت في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.