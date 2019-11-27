شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتوجه إلى الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية. وذكر الديوان الملكى السعودى -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولي العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.



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