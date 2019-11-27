شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تبدى استعدادها لتقديم أية مساعدات طبية أو صحية للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلا سخارت استعداد الأمم المتحدة لتقديم أية مساعدات طبية أو صحية للعراق.

جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى (جراحة الجملة العصبية) برفقة مدير مكتب الارتباط للأمم المتحدة في بغداد حسام الصعوب ومدير المستشفى وليد خالد الحيالي، وذلك حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء.

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وتفقدت "بلا سخارت" أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ، فضلًا عن إطلاعها على مخيمات الطوارئ التي نصبتها المستشفى لاستقبال حالات الاختناق والإصابات من المتظاهرين، والتقت ذوي المصابين من المتظاهرين، وأطلعت على الخدمات التي تقدمها المستشفى والجهود المبذولة لإنقاذ جرحى التظاهرات .

وأشادت بـالجهود المقدمة داخل المستشفى ، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لتقديم أية مساعدات طبية أو صحية للمستشفى بحاجة إليها.

من جهته.. شدد مدير المستشفى وليد خالد الحيالي على دور المستشفى في إسعاف المصابين والاختناقات والعمليات التي أجرتها، وما قدمته من خدمات وجهود كبيرة خلال التظاهرات .

وأكد الحيالي أن المستشفى تعمل على قدم وساق بفرق طبية وصحية وأخرى مساعدة على مدار الساعة وبحالة استنفار دائم؛ تحسبًا لأي طارئ .