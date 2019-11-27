تركيا تنهي صيانة مشفى "تل أبيض" بعد حرقه من "ي ب ك"

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إتمام أعمال صيانة وتأهيل مشفى مدينة "تل أبيض" شمال شرقي سوريا، بعد أن تعرض للتخريب والحرق من قبل ميليشيات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أعمال صيانة وتأهيل المشفى استُكملت من قبل الوحدات التابعة للقوات المسلحة والمؤسسات الحكومية التركية.

وورد في البيان: "يواصل مشفى تل أبيض تضميد جرح إخواننا السوريين، عقب استكمال أعمال صيانته من قبل وحدات القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية التركية، بعد أن اتخذه تنظيم ي ب ك/بي كاكا الإرهابي مقرا له".

وتابع: "بفضل قسم الولادة الذي دخل الخدمة، بات الأطفال يفتحون أعينهم للدنيا بأمان".

Advertisements

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.