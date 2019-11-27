ليبيا / طرابلس افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنيسق "تيكا"، الإثنين، معمل خياطة في معهد النهضة بمدينة طرابلس. بحضور السفير التركي سرهات أكسين ورئيس المجلس الوطني للتعليم المهني والتقني بوزارة التعليم الليبية السيد عادل زنداح. وتم تزويد المعهد بقاعدة تدريبية كاملة ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة من المقرر توسيعها واستمرارها في عموم ليبيا وخاصة في طرابلس في الفترة المقبلة بدعم "تيكا"، إلى جعل الإمكانات الكبيرة الموجودة في ليبيا أكثر عملية في عديد من المجالات، منها إعداد الموارد البشرية. ليبيا.. "تيكا" التركية تفتتح معمل خياطة بمعهد النهضة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. "تيكا" التركية تفتتح معمل خياطة بمعهد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.