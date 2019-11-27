أردوغان لعبد المهدي: ندعم وحدة واستقرار العراق

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، دعمه لوحدة واستقرار العراق ولجهود بغداد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، كما شدد على أهمية "فرض النظام والقانون"، بحسب بيان رسمي عراقي.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، اطلعت عليه الخليج 365، أن "الرئيس التركي أعرب عن دعمه لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات (مع تركيا) في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف البيان "شرح رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الجارية، خصوصا التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات"، بحسب النص.

و"أشاد أردوغان بالحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث وأهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي، كما أكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب"، وفقا لنص البيان العراقي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.