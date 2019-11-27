مصر.. تغيير أكثر من نصف المحافظين قبيل تعديل وزاري "مرتقب"

القاهرة / الخليج 365- المحافظ أعلى مسؤول محلي بالأقليم، وحركة التغيير الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

- البرلمان المصري يعقد الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر.

- مقربون من النظام يقولون إن هناك تعديلا وزرايا خلال أيام قليلة

أعلنت مصر، الأربعاء، تغيير 16 محافظا من أصل 27، بما يمثل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري "مرتقب".

والمحافظ أعلى مسؤول محلي بالأقليم، وحركة التغيير تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ووفق بث للتليفزيون الحكومي، أدى 16 محافظا جديدا، و23 نائبا للمحافظين، اليمين الدستورية أمام السيسي.

وشملت الحركة تغييرات طالت محافظات في مختلف أنحاء البلاد، من أبرزها الإسكندرية (شمال)، ومطروح (شمال غرب).

وأفادت صحفية اليوم السابع المؤيدة للنظام في عددها الصادر الأربعاء، أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

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وأشارت إلى أنباء تتردد عن تعديل يطول 8 أو 10 وزراء من المجموعين الاقتصادية والخدمية، وهو ما يتفق مع ما تحدث عنه إعلاميون وصحفيون مقربون من النظام مؤخرا.

ويعقد مجلس النواب المصري، غدا الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور.

ويفترض حسب الدستور أن يوافق البرلمان على قرار الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

وحركة المحافظين الجديدة، هي الرابعة في عهد السيسي، وكانت أول حركة في فبراير/ شباط 2015، والثانية في فبراير/ شباط 2017، والثالثة في أغسطس/آب 2018.

وتعد أيضا الثامنة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، حيث سبق إتمام حركتين منها في عهد المجلس العسكري (2011-2012) الذي كان يدير الفترة الانتقالية، وواحدة في عهد الرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، (2012- 2013)، والرئيس السابق عدلي منصور (2013 -2014).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.