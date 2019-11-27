ولي العهد يصل إلى الإمارات.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – مساء اليوم (الأربعاء) – إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي.