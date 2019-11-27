- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – مساء اليوم (الأربعاء) – إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصل إلى الإمارات.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.