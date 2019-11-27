بعد 43 عاماً من التخفي .. القبض على مواطن تسبب في وفاة آخر دهساً

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن مرور محافظة الطائف، من القبض على مواطن تسبب في وفاة آخر بدهسه قبل 43 عاماً، ولاذ بالفرار من موقع الحادِث.

وتفصيلاً , فقد وقع حادثاً عام 1398هـ, في أحد شوارع الطائف، مما أدى لوفاة شخص , في حين قام الجاني بالهرب من المكان والتخفي طوال هذه المدة.

وقالت إن إدارة المرور تمكنت مؤخراً بناء على معلومات توفرت لديها؛ من القبض على مرتكب الحادِث وهو مواطن في الـ75 من عمره، وقد اعترف بجريمته.

وأبانت أنه من المنتظر أن تتم إحالة المواطن السبعيني إلى المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصدار حكمها عليه نظير ما اقترفه من جرم.