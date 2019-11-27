طالب ابتدائي ينقذ زميله من الاختناق

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صحيفة الخليج الالكترونية
نجح طالب في إحدى المدارس الابتدائية بمكة المكرمة، في إنقاذ زميله من الاختناق، بعدما ابتلع قطعة حلوى كانت في فمه.
وقامت إدارة مدرسة محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب تعليم الوسط بالعاصمة المقدسة بتكريم الطالب علي نايف الكعبي لإنقاذ زميله الطالب راشد الحارثي.
كما كرمت المدرسة بتكريم المرشد الصحي محمد المحسن، نظير جهوده التوعوية للطلاب.
منح التكريم قائد المدرسة سامي العتيبي، بحضور مدير الصحة المدرسية بالتعليم محمد الصليمي، ومشرف الصحة المدرسية بمكتب التعليم بوسط مكة حاسن الثقفي.
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