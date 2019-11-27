“قرقاش” مُرحباً بولي العهد

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صحيفة الخليج الالكترونية
رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات اليوم، قائلاً: “أهلاً بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب”.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: “أهلاً وسهلاً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلاً بالشقيق، والعضيد، والشريك، والحليف، والمحب، أهلاً بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها. أهلاً بالسعودية في الإمارات”.
ويصل اليوم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
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