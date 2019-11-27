100 مليون يورو استثمارات «إيكيا» في خفض الانبعاثات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة إيكيا، أكبر مجموعة للأثاث في العالم، إنفاق نحو 200 مليون يورو في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري حتى 2030.

وقالت شركة إنتر إيكيا مالكة العلامة التجارية والمسؤولة عن التوريد إنها ستنفق نحو 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) لمساعدة مورديها المباشرين في تبني وسائل الطاقة المتجددة، كما أعلنت أيضاً أنها تعتزم استثمار قرابة 100 مليون يورو في مشروعات لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي من خلال إعادة التشجير وحماية الغابات.

وأضافت أن الاستثمارات الجديدة تأتي في إطار جهودها لتحويل إيكيا إلى مؤسسة ذات تأثير إيجابي في المناخ وهو ما يعني خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة أكثر من تلك التي تسببها أنشطة إيكيا بحلول عام 2030.

ويشمل الهدف موردي الشركة البالغ عددهم نحو ألف.

والتزمت أكثر من 400 شركة من بينها إيكيا وإتش آند إم وكوكاكولا وسوني بمبادرة تدعمها الأمم المتحدة للمساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين.