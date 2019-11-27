«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة في «التنمية» و«الفنون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن القائمة الطويلة لفرعي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، واشتملت القائمة الطويلة لفرع التنمية على 11 عنواناً، تم اختيارها من أصل 223 عملاً، تضم العناوين الآتية: «سجون الثقافة» صالح زياد، والصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2019، و«رحلة نحو الصدارة: كيف أصبح الخليج العربي مركزاً عالمياً للبتروكيماويات»؟ للدكتور عبد الوهاب السعدون من السعودية، والصادر عن دار الساقي 2019، و«التسامح زينة الدنيا والدين» لتركي الدخيل من السعودية، والصادر عن دار مدارك للنشر عام 2019، السعودية، و«العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي» لرشيد الخيون من العراق، والصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث 2018، و«لا أحد ينام في المنامة» للدكتور نادر كاظم من البحرين، والصادر عن دار سؤال للنشر عام 2019.

كما تتضمن القائمة كتاب «تطور الدراسات العربية في اليابان 1945 - 2016» لمسعود ضاهر من لبنان، والصادر عن دار الفارابي عام 2019، و«حنّبعل بطل قرطاج والمتوسّط» لمحمد حسين فنطر من تونس، والصادر عن كلمة للنشر والتوزيع عام 2018، و«دولة سلاطين المماليك في مصر» لأيمن فؤاد سيد من مصر، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية 2019، و«في نقد الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر» للدكتور حسن بزاينيّة من تونس، والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع عام 2019، و«أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي (محاولة في تشخيص الداء ووصف الدواء)»لمحمد بوسلاَّم، والصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر عام 2017، و«ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية» للدكتور عزيز الحدادي، المغرب، والصادر عن منشورات دار ما بعد الحداثة عام 2017.

أمّا فرع الفنون والدراسات النقدية فقد ضم 10 عناوين تم اختيارها من أصل 188 عملاً، وهي: كتاب «بيض الأداحي: رحلة نحو فهم الشعر وتفسيره وتأويله» للدكتور عمر بن عبد العزيز السيف من السعودية، و«الأسطوري: التأسيس والتجنيس والنقد» لمحمد الأمين بحري، من الجزائر ، و«الممكن المتخيّل: المرجعية السياسية في الرواية» للدكتور عبدالرحمن التمارة من المغرب، و«الانتخاب اللّساني: نحو تاريخانيّة جديدة للمعنى في الخطاب» للدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف من مصر، و «محاكاة جون بارث لشهرزاد: ألف ليلة وليلة في المتخيل الأمريكي ما بعد الحداثي» للدكتور لحسن بن اعزيزة، و«الذّاكرة في الحَكي الرّوائيّ: الإتيان إلى الماضي من المستقبل» لعبد الرحيم جيران، المغرب، و«فتنة الأسلاف: هايدغر قارئاً كانط» لرسول محمد رسول من العراق، و«الأم الرسولة: رسالة الأمّ في الحكاية الشعبية العربية.. دراسة أنثروبولوجية نفسية» للدكتور محمد الجويلي من تونس، و«الشعر وأنسنة العالم» لحورية الخمليشي، و«النص و الاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي» للكاتب محمد أمعارش، المغرب.