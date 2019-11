دبي - بواسطة محمد فارس تسريب تصميم لهاتف سامسونج جالكسي S11+ يكشف عن كاميرا خماسية بالخلف © Tech World قدمت بواسطة

ظهرت تسريبات لتصميم هاتف سامسونج جالكسي S11+ القادم مع بداية العام توضح وجود 5 كاميرات بالخلف وكاميرا أمامية وحيدة.

كالعادة، تبدأ تسريبات سلسلة جالكسي S بالظهور بشكل أكبر مع نهاية العام تمهيدًا لإطلاق الهاتف في بداية العام اللاحق، وهو ما حصل ما وصول تسريبات نسخة هاتف S11+ بعد ظهور تسريبات النسخة العادية ونسخة e المصغرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتكشف عن تصميم مميز من الأمام ومتشابه لكن مع تصميم متباين في الخلف بسبب الكاميرات.

هذه المرة يظهر جالكسي S11+ بتصميم مختلف في منطقة الكاميرا التي تحتوي 5 عدسات وفلاش وعلى ما يبدو مستشعري إضاءة.

وبحسب التقارير المختلفة، فإن الهاتف سيحمل عدسة أساسية مع مستشعر 108 ميجابايت مثلما رأيناه مع هاتف شاومي CC9 الأخير، وسيكون قادرًا على تصوير فيديو بدقة فائقة جدًا 8K، كما من المرجح أن يأتي بتقنية الجيل الخامس 5G مع أحدث معالجات كوالكوم، وربما يأتي مع تقنية شحن سريع 25 واط على الأقل بعد أن لازمت تقنية الشحن السريع 15 واط لهواتف السلسلة في السنوات الماضية.

مختلفة وتصميم مشابه في S11 و S11e

كانت التسريبات السابقة من نفس المصدر (OnLeaks) والذي لديه سجل حافل بذلك، قد كشفت عن كاميرا مختلفة بنسخة جالكسي S11.

فبحسب التسريب، يحمل الهاتف كاميرا بثلاث عدسات متراصة عموديًا بالطرف العلوي وبجانبها سطر أخر مع عدسة رابعة وفلاش ومستشعر ضوئي.

لكن من ناحية أخرى، كان التصميم متشابهًا مع نسخة بلس من الأمام والأطراف وخاصة ثقب الكاميرا في الشاشة الأمامية.

أما هاتف S11e فوفقًا لتسريبات نفس المصدر، فإنه يحمل 3 كاميرات خلفية فقط متراصة عموديًا وبجانبها فلاش ومستشعر ضوئي.

على العموم، لم تظهر أي تسريبات توضح سبب استخدام شركة سامسونج لشكل الكاميرا في الصور (إن صح) بهذه الطريقة، لكن على الأرجح أن زيادة التنافس على الكاميرا في سوق الهواتف الرائدة يجعلها تضيف المزيد من الخصائص للمساهمة في تحسين الجودة على حساب التصميم.

I think you ain't ready for that massive camera design...😅



But well... Finally comes your very first look at which I assume will be launched as the #GalaxyS11Plus!

360° video + beautiful 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends @Cashkarocom -> https://t.co/9PHLXwGlwg pic.twitter.com/hfHDXXdQuR — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 26, 2019

Guess who is bringing you the very first and early look at the #Samsung #GalaxyS11...😏

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles -> https://t.co/ejj58wPNSH pic.twitter.com/QNS2dsyLp7 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 22, 2019

And now, your very first look at the #Samsung #GalaxyS11e! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Pricebaba -> https://t.co/fJBKzepf2b pic.twitter.com/OBOXJt3qZq — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 23, 2019

