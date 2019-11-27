دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Candy Crush Soda Saga

سلسلة ألعاب كاندي كراش رائجة دائماً ولديها محبين يدفعون الأموال ضمنها، ومن بينها لعبة Candy Crush Soda Saga التي وصلت إيراداتها إلى أكثر من ملياري دولار منذ إطلاقها عام 2014.

تعتبر هذه اللعبة ثاني نسخة من السلسلة الطويلة، والبداية كانت مع Candy Crush Saga التي صدرت عام 2012. وبعدها أطلقت اللعبة عدة إصدارات مثل Candy Crush Jelly Saga عام 2015، و Candy Crush Friends Saga عام 2018.

بفضل نجاح هذه السلسلة أثارت اهتمام شركة الألعاب العريقة Activision Blizzard ما دفعها للاستحواذ على الشركة المطورة لها King بمبلغ 5.9 مليار دولار وذلك عام 2016.

بالعودة إلى Candy Crush Soda Saga فإن أكثر من نصف أرباحها تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث تعتبر مسؤولة عن 1.1 مليار دولار.

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وبالنظر إلى شعبية اللعبة فقد تم تنزيلها أكثر من 410 مليون مرة، وأكثر من 75% من تلك التنزيلات كانت عبر متجر جوجل بلاي.

بالمتوسط ينفق مستخدم الآيفون 9.37 دولار على اللعبة وهو أكثر بثلاثة أضعاف تقريباً مما ينفقه مستخدم أندرويد حيث يقدر بنحو 3.24 دولار.

التدوينة لعبة Candy Crush Soda Saga تجني ملياري دولار منذ إطلاقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.