هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف 5G من شاومي يدعم شاحن بقدرة 66W ظهر على التقنية بلا حدود.
أعتمدت العملاق الصيني شاومي مؤخراً إصدار جديد من هواتفها الذكية في CCC في الصين، حيث يظهر الهاتف في قاعدة البيانات بميزة دعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 66W.
قدمت شركة شاومي هاتف Mi 9 Pro 5G خلال شهر سبتمبر الماضي، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W، ومن جديد تستعد شركة شاومي لترقية جديدة في تقنية الشحن السريع في إصدار جديد من الشركة.
تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، مع دعم 11V/6A في الشحن، من شاحن بقدرة 66W، وهي أعلى قدرة في تقنية الشحن السريع حتى الآن.
ولقد إعتمدت شاومي هاتف Redmi K30 خلال الأسبوع الماضي بقدرة شحن 30W، كما قدمت شاومي سلسلة هواتف Mi Note 10 مؤخراً، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي إصدار جديد إلى جانب هاتفها المرتقب Redmi K30.
يذكر أن شركة Oppo قدمت أعلى قدرة للشحن في الأسواق خلال الفترة الماضية مع هاتف Oppo Reno Ace الذي دعم قدرة شحن 65W مع بطارية بقدرة 4000 mAh، والتي دعمت شحن الهاتف من صفر إلى نسبة 100% في 28 دقيقة فقط، لذا ستتفوق شاومي خلال الفترة القادمة مع أعلى قدرة في تقنية الشحن السريع.
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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف 5G من شاومي يدعم شاحن بقدرة 66W ظهر على التقنية بلا حدود.
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