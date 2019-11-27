شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شهادة رجل الأعمال "آلن بندر" فى قضية تجنيد قطر لمسئولين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف آلن بندر، رجل الأعمال الكندى، حقائق مثيرة متعلقة حول حقيقة شراء النفوذ القطرى داخل أمريكا، للتغلغل فى النظام الأمريكى، وكشف عن حقيقة تمويل التظام لعمليات تجسس داخل الكونجرس، لخدمة حليف النظام القطرى إيران.

وأكدت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن "آلن بندر" معروف بأنه صديق المخابرات القطرية السابق، حيث إنه الشاهد فى محكمة كاليفورنيا، في محاكمة خالد بن حمد آل ثاني المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكي بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة.



قطريليكس

وروى "بندر" أمام المحكمة وفي شهادة مغلظة باليمين في جلسة القضية ضد الشيخ خالد بن حمد شقيق تميم بن حمد، حقيقة شراء النفوذ القطري داخل أمريكا، وفجَّر مفاجآت مُثيرة، لتكشف مزيدًا من فضائح النظام على الجانب السياسي، وحقيقة تمويل النظام عمليات تجسس من داخل الكونجرس لخدمة الحليف الأقرب له إيران، كاشفًا علاقة نائبة الكونجرس إلهان عمر بتلك العمليات.

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‏وفى التفاصيل، نقل "بندر" عن سكرتير تميم للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبدالله المسند، قوله: "لولا أموالنا لازالت إلهان عمر صومالية سوداء لاجئة تعيش على الإعلانات وتمسح الطاولات في الويك إند".

وأوضح آلن بندر، أن المسئول القطرى المسند طلب منه تجنيد سياسي وصحفيين لصالح النظام، وعندما رفض قال له المسند: "إنه لدينا مصادر مهمة على سلم الرواتب القطرية وإن إلهان عمر هي ‏"جوهرة التاج"، وحتى ومن قبل أن تفكر أن تصبح مسؤولة حكومية حيث مهدوا لها الطريق وأعدوها وجهزوها".

واستكمل آلن بندر شهادته، قائلًا: "إن النائبة إلهان عمر أقسمت ولاء اليمين لأردوغان أثناء لقائها به فى 2017، حين كانت نائبًا صغيرًا فى المجلس التشريعي بولاية مينيسوتا".

‏وأكد "بندر" في شهادته أن "إلهان عمر" مرَّرت معلومات حساسة إلى قطر وصلت إلى إيران وأنها عملت على تجنيد سياسيين لصالح قطر"، مضيفًا أن محمد بن أحمد بن عبدالله المسند قال له أفضل ما يمكن شراؤه بالمال هم المسئولون الأمريكان لأنهم أرخص من الرخيص".