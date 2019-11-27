شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش عن زيارة محمد بن سلمان للإمارات: أهلا بالشقيق والعضيد والحليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إلى الإمارات، واصفا إياه بالشقيق والعضيد والحليف.

وقال قرقاش ترحيبا بزيارة ولى العهد السعودى:"أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان فى بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها.. أهلا بالسعودية فى الإمارات".

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أنور قرقاش

ويصل ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يلتقى ولي العهد السعودي خلال زيارته، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبى، بأعلام السعودية، فى ترحيب شعبى واسع.