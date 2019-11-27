اخبار الخليج

النزاهة العراقية تضبط صكوكا ب4 مليارات دينار فى الأنبار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النزاهة العراقية تضبط صكوكا ب4 مليارات دينار فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أنه تم ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دينار في منزل مدير مصرف حكومي بمحافظة الأنبار. 

Advertisements

 

وقالت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن فريقا من مكتب تحقيق الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار مدير مصرف الرافدين، المحكوم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الرصافة. 

 

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف، لافتة إلى أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لمصادرتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة العراقية تضبط صكوكا ب4 مليارات دينار فى الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا