شكرا لقرائتكم خبر عن النزاهة العراقية تضبط صكوكا ب4 مليارات دينار فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أنه تم ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دينار في منزل مدير مصرف حكومي بمحافظة الأنبار.

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وقالت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن فريقا من مكتب تحقيق الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار مدير مصرف الرافدين، المحكوم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الرصافة.

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف، لافتة إلى أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لمصادرتها.