شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سمير الخطيب الاسم المحتمل لتولى رئاسة حكومة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية برز اسم المهندس سمير الخطيب كرئيس محتمل للحكومة الجديدة فى لبنان، فمنذ أن أعلن رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الحريرى اعتذاره عن ترأس الحكومة الجديدة ترددت الأنبا عن توافق بين القوى السياسية الأساسية (حزب الله، حركة أمل، وعون والحريري) على تكليف الخطيب لتشكيل الحكومة.



الخطيب الخطيب

سمير الخطيب من خارج النخبة السياسية هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي". هو رجل أعمال مقرب من الحريري، كما أنه كان شريكاً للرئيس الأسبق، رفيق الحريري، في جزء من أعماله.



الحريرى والخطيب

الخطيب شريك وعضو مجلس الإدارة في شركة "خطيب وعلمي" منذ عام 1983 والمسؤول عن أعمال الشركة في كل من الشرق الأوسط وقطر.

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تولّى الخطيب منصب المدير العام الإقليمي لـ"خطيب وعلمي" في عدد من لبلدان العربية هى لبنان والسعودية وسوريا.

ساهم الخطيب فى تأسيس وإدارة مكاتب الشركة في كل من طرابلس عام 2010، ومصر عام 2004، والجزائر عام 2002 ودمشق عام 1998، وجدة عام 1978.

قال الخطيب في أول تعليق له بعد تداول اسمه كرئيس محتمل لحكومة لبنان الجديدة، إنه تم التواصل معه من قبل بعض الجهات المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابه أن التوافق ضروري لأي حل.

أكد الخطيب أنه على مسافة واحدة من الجميع وعلاقته جيدة مع كل الجهات وتربطه بالحريري علاقة شخصية مميزة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.