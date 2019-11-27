شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عسكرى روسى يبحث مع قيادات كردية الخروقات التركية لاتفاق سوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وفد عسكرى روسى برئاسة الفريق أليكسى كيم مع قيادات الإدارة الذاتية الكردية فى الفرات، عددًا من القضايا الخدمية التي تخص المنطقة وعلى رأسها اختراق تركيا والموالين لها اتفاق (سوتشى)، وذلك خلال اجتماع مغلق عُقد بمدينة عين العرب - كوبانى السورية.

وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذى لإدارة (إقليم الفرات) محمد شاهين - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ -: "ناقشنا مع الوفد الروسي دور القوات الروسية فى هذه المنطقة، والوضع الإنساني الصعب في المنطقة بعد الغزو التركي، وآلية تنظيمية مشتركة بين الإدارة الذاتية والحكومة الروسية على أرض الواقع؛ لحفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة".



وأضاف شاهين: "أنه من أهم الموضوعات التي تم نقاشها، خروق تركيا والموالين لها اتفاق (سوتشي) بالرغم من التزام قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) بالاتفاق، وقدم الوفد الروسي وعودًا بأن الهجمات التركية ستتوقف خلال الأيام القليلة القادمة".

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من جهته.. أشار الفريق "أليكسي كيم" إلى أنه تم - خلال اللقاء - بحث تنظيم الحياة السلمية، وحل المشاكل الاجتماعية وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والإنسانية، مع التركيز على إعادة تشغيل المطاحن وشبكات التغذية والمحطات الكهربائية وغيرها من المنشآت الحيوية.



ووصف كيم الاجتماع بأنه كان مثمرًا، مؤكدًا أن روسيا ستكون ضامنًا لأمن هذه المنطقة وسوريا ككل، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لتحقيق السلام والأمن والازدهار في هذه الأراضي.



وقال - ردًا على سؤال عن خطر الهجوم التركي على المنطقة - : "روسيا تبذل قصارى جهدها لدرء هذا الخطر ولكي يعيش أهالي المنطقة بحرية".