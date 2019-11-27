قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل النفطي، لكن ليست هناك تقارير عن أضرار لحقت بالمنشآت أو عن خسائر بشرية.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان "نناشد المقاتلين تعليق عملياتهم حول الحقل... أي تصعيد في العنف قد يؤدي إلى إجلاء العاملين ووقف الإنتاج".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النفط الليبية تقول هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.