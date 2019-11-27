مؤسسة النفط الليبية تقول هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لحقل الشرارة النفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل النفطي، لكن ليست هناك تقارير عن أضرار لحقت بالمنشآت أو عن خسائر بشرية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان "نناشد المقاتلين تعليق عملياتهم حول الحقل... أي تصعيد في العنف قد يؤدي إلى إجلاء العاملين ووقف الإنتاج".