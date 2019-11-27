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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو العلاقة بين عمر المرأة عند انجابها المولود الأول وطول عمرها؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استنتج علماء يدرسون الأمراض السرطانية والتغذية، ان هناك علاقة بين عمر المرأة عند انجابها المولود الأول وطول عمرها.
استمرت الدراسة التي اشترك فيها 322972 امرأة من 10 دول في العالم، 20 سنة متتالية تم خلالها تحديد العوامل المؤثرة في طول عمر الأمهات.
درس العلماء في البداية في أي عمر انجبت الفتاة مولودها الأول، مع الأخذ بالاعتبار تناول المستحضرات الهرمونية الخاصة بمنع الحمل، التي يمكنها ان تؤثر في طول عمر المرأة.
واتضح لهم ان النساء اللواتي يضعن مولودهن الأول في عمر 26 – 30 سنة عمرهن أطول من اللواتي يصبحن أمهات في عمر أقل من 20 سنة أو بعد بلوغهن الثلاثين من العمر.
كما اتضح للخبراء ان ارضاع المرأة لطفلها له تأثير ايجابي في صحتها ويطيل عمرها.
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